お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（50）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。妻の「いいよ、いいよ」に対する夫の心理を明かした。この日は放送作家の野々村友紀子氏が「妻がなぜ怒るのか？わからない夫たち」の質問に答える形で番組が進行。2024年に元AKB48の横山由依と結婚したムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太が、「地方営業が多くて、そもそも家にいる時間が少ないんです。何かやろう