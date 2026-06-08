◇交流戦広島5─2オリックス（2026年6月7日マツダスタジアム）広島・岡本駿投手（23）が7日のオリックス戦（マツダ）に先発。今季最長タイとなる7回を4安打2失点と粘投し、4勝目を挙げた。2回の打席では押し出し四球でプロ初打点を記録すると、4回には左前打を放ち、プロ初安打もマーク。若き右腕が投打で躍動して、チームは2連勝となり、交流戦初のカード勝ち越しを決めた。ピンチを乗り越えた岡本は、ホッと息をはいた