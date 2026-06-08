◇交流戦広島5─2オリックス（2026年6月7日マツダスタジアム）広島が2連勝で交流戦初のカード勝ち越しを決めた。貴重な追加点をたたき出したのは菊池だ。連続押し出し四球で2点を先制した直後の2回2死満塁。宮国の高めスライダーを捉えて左翼線2点二塁打。自身23打席ぶりの安打で突き放した。「（カウント1―2と）追い込まれていて、割りきるしかなかった。みんながつないでくれたし、追加点につながったという意味では