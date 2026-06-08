巨人のドラフト２位・田和廉投手が９日・楽天戦（楽天モバイル最強）から１軍に再合流することが７日、分かった。５月３０日にリフレッシュを目的に出場選手登録を抹消されており、最短で合流日の９日から再登録可能となる。右腕は、１年目から開幕１軍をつかみ取ると、救援としてここまで２２試合に登板。球団新人最長記録となる初登板から１６試合連続無失点をマークするなど好投を続け、０勝０敗２ホールド、防御率１・４０