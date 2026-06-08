◇交流戦中日1─4西武（2026年6月7日バンテリンドーム）今季初登板初先発した中日・涌井は5回1失点で勝敗は付かなかった。140キロ台後半の直球に、シンカーなどを織り交ぜて最少失点で踏ん張った。入団1年目の05年から22年連続勝利、歴代1位タイ交流戦通算29勝目は持ち越し。次回は14日の日本ハム戦（エスコン）での登板が見込まれる。「次はDHがありますし、もっと長いイニングを投げられるように」と意気込んだ。