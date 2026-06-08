◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）９回あと１人で勝利は逃した。しかし、最後まで粘りは見せた。１１年７月３０、３１日のヤクルト戦以来１５年ぶりの２日連続引き分け。橋上監督代行は２―１の９回２死で安田にソロを許し今季初被弾となったマルティネスを「たまにはこういうこともある」とし、「でも昨日（６日）同様バッテリー、守備を含めて失点を防いでくれましたので