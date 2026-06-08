◇交流戦広島5─2オリックス（2026年6月7日マツダスタジアム）途中出場の広島・大盛が、勝利を決定づける一打を放った。8回守備から中堅に就くと、4―2の8回1死三塁で回ってきた打席で、博志から中前適時打。「走者がタツ（辰見）だったので、当てさえすれば何か起こるというぐらいの気持ちでいた。1点差、2点差の試合が多い中で、投手も疲労がたまってきていると思いますし、ああいう1点が取れてよかった」。5月31日