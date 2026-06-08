◇交流戦中日1─4西武（2026年6月7日バンテリンドーム）中日は、まさかの凡ミスが敗戦を招き、25年の井上監督就任後、ワーストタイとなる借金17に膨れ上がった。「いや、もう…、あってはならないこと」指揮官が振り返ったのは、1―1の延長11回2死満塁で一塁走者・細川が、けん制死した場面。「打者の板山が打つ、打たないは別として、細心の注意を払ってっていう…。一番近くにランナーコーチもいるわけだから」。サ