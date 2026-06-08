《東京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽7R…ベアハンドキャッチ（右後肢ハ行）【過怠金】▽3R…レーン1万円（直線外斜行）▽4R…津村5万円（直線外斜行）▽6R…長浜1万円（3角内斜行）【戒告】▽3R…菅原明（3角外斜行）柴田大（直線外斜行）レーン（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽4R…松岡（ムチの使用法）▽6R…ディー（直線外斜行）▽7R…木幡巧（発走後まもなく内斜行）