事前キャンプ地のモンテレイで調整を続ける日本代表FW小川航基に、現時点で大きな緊張は見られない。ただ、本人は「多分そろそろドキドキや緊張感は出てくると思います」と率直な心境を明かした。小川にとっては初めてのワールドカップ。その大舞台に向けて、頼りにしているのが経験者たちからの助言だ。「麻也くんはいろんなことを話してくれますし、長谷部さんからは『（14年大会は）ちょっとふわっと入ってしまったのを後悔