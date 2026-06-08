初夏を迎えた黒竜江省撫遠市では心地よい暖かさに包まれており、重点的に推進されている宇宙育種（宇宙環境を利用した品種改良）クランベリー苗が地植えの重要な時期を迎えている。宇宙飛行による搭載実験と研究機関による栽培化を経た高品質な苗が実験田に移植された。撫遠市のクランベリー独自品種の資源開発が重要な一歩を踏み出したことを示しており、特徴的な農業に宇宙科学技術イノベーションの新たな原動力を注入するものと