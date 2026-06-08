働く人の高齢化を背景に、シニアが仕事中に事故に見舞われる労働災害が増えている。企業は、従業員が安心して働ける環境を整えてほしい。厚生労働省によると、２０２４年に起きた労災の死傷者は１３万５０００人に上った。このうち、６０歳以上の人は４万人に達し、２０年前から倍増している。両手に荷物を持った状態でつまずいたり、トラックの荷台から落ちたりする転倒や転落が典型例だ。加齢に伴って身体機能や体力が低下