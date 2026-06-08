少子化の加速で、一部の私立大学は経営の悪化が深刻な状況だ。統廃合は避けられないにせよ、地域の教育機能が失われていいのか。社会全体で改めて考える時だ。財務省は２０４０年までに、全国に６２４校ある私立大のうち、少なくとも２５０校を削減する必要があるという数値目標を初めて公表した。１８歳人口の減少に伴い、すでに半数を超える私立大が定員割れしている。１８歳人口は今後も減ることが予想される。財務省には