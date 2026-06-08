歌手のVaundy（26）が、テレビ朝日系「熱闘甲子園」のテーマ曲に書き下ろしの新曲「かげろう」を提供する。パワフルなロックナンバーで球児たちの夏を彩る。♪この涙何のために流せばいい目にかかる砂煙が魅せてった熱か――。グラウンドに立つ球児たちの熱い思いや涙を、重低音が鳴り響くアップテンポなメロディーに乗せた一曲。「積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立