グラビアアイドルの櫻井おとの（23）が、8月17日に4年ぶりとなる写真集「感電」（小学館）を発売する。櫻井自身が打ち出した「二面性」をテーマに、台湾・台北で撮影を敢行。ビーチや民宿などの異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影した。カジュアルな装いから、攻め抜いたシースルーの衣装まで、唯一無二の“ぷるぷる美バスト”をあらゆる方法で表現。ランジェリ