6月8日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（携帯電話・シートベルト）市道・・・八代市竹原町（歩行者妨害） ＜午後＞県道・・・菊池市豊間（スピード違反）町道・・・球磨郡あさぎり町免田東（一時不停止） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうと