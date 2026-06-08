◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）ラグビー界は、長く4強の時代が続いた。BL東京（東芝）、埼玉（パナソニック）、東京SG（サントリー）、神戸（神戸製鋼）。伝統、文化、スタイルを持つこの4強の牙城は厚かったが、その一角に食い込んだチームがある。東京ベイ（クボタ）は、2022年のリーグワン発足から4強、優勝、6位、準優勝、準優勝と上位の常連にな