トレーラーなどの特殊車両による重量超過が横行しているのを受け、国土交通省は違反への対応を強化する方針を固めた。運転手不足や燃料費高騰による過積載が違反の背景にあるとみられ、放置すれば事故の増加や道路の損傷につながる恐れがあることから、行政指導や刑事告発をしやすくし、違反の抑止につなげる。特殊車両は全長１２メートル、幅２・５メートル、高さ３・８メートル、総重量２０トンなどの制限値を一つでも超えた