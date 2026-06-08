シンガー・ソングライターVaundyが担当する、「第108回全国高等学校野球選手権大会」（8月5日開幕、甲子園）の応援ソング、テレビ朝日系ダイジェスト番組「熱闘甲子園」のテーマソングが「かげろう」に決まった。ABCテレビが7日、発表した。「君よ八月に熱くなれ」から始まり、コブクロ、嵐らも担当してきた応援ソング。今年はVaundyが熱い戦いを繰り広げる球児たちの背中を押す。同局を通じ「積み重ねてきた日々を背負って、歓声