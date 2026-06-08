【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍によると、イランは７日午後１０時（日本時間８日午前４時）過ぎ、イスラエルに向けてミサイルを発射した。イランがイスラエルに向けてミサイルを撃ち込むのは４月８日に停戦が発効して以来初めて。イスラエル軍が７日、レバノンの首都ベイルート南郊の親イラン勢力ヒズボラの司令部を攻撃したことを受け、イランは報復を予告していた。イスラエル北部では７日夜、空襲警報のサイレンが鳴