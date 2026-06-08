グラビアアイドル櫻井おとの（23）が、4年ぶりとなるセカンド写真集「感電」を、8月17日に小学館から発売することが7日、分かった。「令和のグラビアアイドル」「ぷるぷる美バストの至宝」との呼び声が高い櫻井にとって2冊目の写真集は、24歳の誕生日当日に発売される。撮影は台湾・台北で行われ、櫻井本人が打ち出した「二面性」をテーマに、ビーチや民宿などの異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間ま