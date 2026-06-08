阪神―楽天戦（７日、甲子園）は交流戦２試合目となる雨天中止。同戦は８日に順延となる。藤川球児監督（４５）は「残念ですね。梅雨ですね。大事なこの時期がないと夏水も足りなくなるし、恵みの雨だと思いましょう」と苦笑いを浮かべた。また前日６日の楽天戦で暴言により退場処分となり、ＮＰＢから制裁金１０万円と厳重注意の処分が科された森下翔太外野手（２５）についても言及した。指揮官は「チームとしてはもう過ぎ