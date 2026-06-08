◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸２２―１３東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）神戸が東京ベイを２２―１３で下し、創設５季目のリーグで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグを含め、２０１８〜１９年シーズン以来、７季ぶりの頂点。１３―１３で折り返し、後半は神戸がＳＯ李承信のＰＧで得点を重ねてリード。トライは奪えなかったものの相手を無失点に抑えた。日本選手権で