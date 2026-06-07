2026年4月16日、ホンダは新型の小型EV「スーパーワン」の先行予約を開始し、同年5月下旬に発売すると発表しました。 日常の移動を刺激的な体験へ進化させることを目指したこの新しいモデルに対し、SNS上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 「シティターボ“ブルドッグ”世代に刺さる」個性的な外観と新色への賛否 スーパーワンはこれまでのEVの常識を超越する存在感を