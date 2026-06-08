シンガー・ソングライターのＶａｕｎｄｙ（２６）がＡＢＣテレビの“２０２６夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”として「かげろう」（７月１５日配信）を書き下ろしたことが７日、分かった。同曲は９日のＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月〜木曜・前６時半）で解禁される。新曲への思いを「積み重ねてきた日々を背負って、歓声溢れる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち