巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が交流戦最終カード初戦となる１２日の西武戦（ベルーナＤ）で先発することが７日、分かった。リフレッシュ抹消を経て中１１日と休養も十分。４月以来、自身２か月ぶりにカード頭で起用される。開幕投手を務めたルーキーは９先発でチームトップタイ５勝（４敗）、防御率２．９８とフル回転。援護点０で敗れはしたものの、前回５月３１日の日本ハム戦（エスコン）では８回３失点１０Ｋ