◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）広島・岡本駿投手（２３）が、７日のオリックス戦（マツダ）で７回４安打２失点と力投し、今季４勝目を挙げた。打撃では２回２死満塁で先制の押し出し四球を選ぶと、４回１死からは通算１２打席目でプロ初安打となる左前打。甲南大硬式野球部から初のＮＰＢ選手となった２年目右腕の躍動を、同部ＯＢで１学年先輩の南部俊太記者が「見た」。