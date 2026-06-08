◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天＝雨天中止＝（７日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）は、同じ右投げ右打ちの三塁手だったミスターの足跡をたどっている。交流戦に入って１０試合で打率１割２分２厘と試練に直面するなか、６月３日の長嶋茂雄さんの一周忌にプロとしての初心を思い返していた。壁を乗り越えようとしている黄金ルーキーを、阪神担当の中野雄太記者が「見た」。立石は、６月３