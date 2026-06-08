◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）ソフトバンク・伊藤が、プロ６年目で初勝利を挙げた。２―２の延長１１回に６番手で登板。先頭の牧に中前打を許したが、二塁を狙ったところを中堅・周東が好送球で刺した。その後１死一塁から筒香、宮崎を連続三振。無失点で流れをつくり、延長１２回の勝ち越しを演出した。交流戦４カード連続勝ち越しに貢献し、「ここまでけがもあっ