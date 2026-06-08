◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天＝雨天中止＝（７日・甲子園）阪神の森下翔太外野手が７日、プロ初の退場処分から一夜明けて反省の態度を示した。６日の楽天戦（甲子園）でストライク判定を不服とし、球審への暴言で退場となった。「チームに迷惑をかけたので、次の試合から切り替えて頑張ります」と神妙だった。この日は、甲子園の室内練習場でフリー打撃やランニングなどで汗を流した。日本野球機構（ＮＰＢ）