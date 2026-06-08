◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）中日は痛恨のミスが響いて、借金は今季ワーストの１７に膨らんだ。延長１１回２死満塁、板山の打席で一塁走者の細川が、けん制でタッチアウトとなった。直後の延長１２回に登板した斎藤が、長谷川に決勝ソロを浴びるなど３点を失った。相手に流れを渡すプレーで、３カード続けて負け越した。井上監督は「あってはならない」と、怒りを