◆静岡県高校総体サッカー▽決勝静岡学園２―１浜松開誠館（７日、静岡・エコパスタジアム）決勝が行われ、男子は静岡学園が浜松開誠館を２―１で下し、２年ぶり１０度目の優勝を飾った。後半３分にＭＦ小田切颯佑（そうすけ、３年）がＦＫを直接決めると、同６分にＭＦ半田怜也（３年）のゴールで加点。開誠館の反撃を１点に抑えて逃げ切った。静学は７月末から行われる全国大会（福島）に出場する。女子は藤枝順心が常葉大橘