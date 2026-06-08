グラビアタレントの櫻井おとの（２３）が、８月１７日に４年ぶりの写真集「櫻井おとの写真集感電」（小学館）を発売する。２冊目の写真集は台北市内で撮影。櫻井本人が打ち出した「二面性」というテーマをもとに、ビーチや民宿などのオリエンタルなショットから、スイートルームでの親密な空間まで多彩なシチュエーションで撮影した。ランジェリーやシースルーの衣装、ヌーディーな表現にも挑戦し、代名詞の「ぷるぷる美バス