放送作家の野々村友紀子氏（51）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。夫のお笑いコンビ「2丁拳銃」川谷修士（52）と夫婦円満になった理由を明かした。結婚24年目の2人だが、川谷は7年前まではほとんど家事をしなかったという。だが、野々村氏が「家事リスト211項目＋季節の家事リスト85項目」を作成したことで状況が一転。そのリストには、例えば洗濯にしても「色物と白を分ける、洗濯機のフィルターのホ