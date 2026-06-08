米俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優の芝田璃子（31）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、夫婦の育児について語った。芝田はケイジと2021年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送っている。2022年9月に女児を出産した。番組では、父親が子供を寝かしつけても、母親が呼ばれ、結局は母親が寝かしつけているという話題の中、「子供の寝かしつけはどちらが？」と聞かれた芝田は「お父ちゃんなんです