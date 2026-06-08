◆米大リーグブルージェイズ―オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠のオリオールズ戦に「７番・三塁」で先発出場。６回に逆転を呼ぶ左前タイムリーを放った。第１打席は遊ゴロ、第２打席は空振り三振に抑え込まれていたが、２―４で迎えた６回２死二塁で右腕バズの外角カッターを左前にタイムリー。打球速度１０４・４マイル（約１６８・９０キロ）の強