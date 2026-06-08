ドイツの大手メディア『SKY SPORTS』は現地６月７日、ブンデスリーガ１部に昇格した名門シャルケが、２部から３部へ降格したデュッセルドルフから田中聡を獲得すると伝えた。すでに完全合意に達しており、メディカルチェックとサインは近日中に行われる予定で、移籍金はわずか100万ユーロ（約１億8000万円）だという。昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを飾った23歳のMFは、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルド