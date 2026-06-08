全盛期の中田英寿と比べたとき、佐野海舟の能力はどのレベルにあるのか──。 あえて比較を求めると、識者の河治良幸氏は「絶対能力値で言うと、当時の中田選手よりも佐野選手は上だと思います」と即答した。「中田選手の特徴のひとつは強気なメンタル。どんな相手にも立ち向かっていく姿勢は武器です。アスリート能力も高くて、フィジカルコンタクトの強さは凄かったですよね。当たられても、むしろ相手のバランスを崩すレ