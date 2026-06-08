事故があったのは滝上町滝ノ上原野の国道273号です。6月7日午後6時ごろ、滝上町方面に向かっていた乗用車が道路を飛び出してきたクマ1頭とぶつかる事故がありました。警察によりますと、クマは体長約1.5mで、ぶつかった後にその場から立ち去ったということです。車は左前方が大きく壊れていて、自走できない状態でした。運転していた女性にけがはありません。