「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、ゴミ拾いをしながら歩くチャリティイベント「ロクシタン クリーン ウォーク（L’OCCITANE CLEAN WALK）」を東京・恵比寿で開催した。ロクシタンカラーの黄色いビブスを着用した参加者146人が恵比寿周辺を歩きながらゴミを回収した。【画像をもっと見る】ロクシタンは、2021年から6月5日の世界環境デーにちなみ、毎年6月を「L’Occitane Sustainability Month（ロクシタン サステナ月間）」に