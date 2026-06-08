ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は7日、4日目が終了。8日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。昨年10月10日の蒲郡70周年記念でG1初優出を記録した高橋。今度は地元周年でも決めるか。インからなら持つ足は十分。ここぞのスタートに集中する。磯部は伸び足を生かせるカド戦か。ここにきて評判機のパワーが出る土屋は差しに徹して。高憧は女子力を出したい。＜1＞高橋竜矢ペ