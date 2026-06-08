ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が、きょう8日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム第1弾の「センプルドリーム」だ。もちろん白い勝負服の男を信頼する。峰は及第点のつく前検気配。先に回れば自慢のスピードと強めの出足で後続を引き離せる。とにかくスタートに集中だ。他5艇は特筆すべきエンジンでもなく、目立った動きも感じなかった。峰を逆転というより2着争いが