【エルサレム共同】イスラエル軍は7日、イランが複数のミサイルをイスラエルへ向けて発射したと発表した。イスラエルメディアによると、4月の停戦合意発表後、イランがイスラエルに向けてミサイル攻撃を実施するのは初めて。