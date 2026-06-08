【10R】ビッグマンこと藤井優希が昨年の10月19〜21日（予選1着→準決勝戦2着→決勝戦7着）以来の地元参戦だ。積極果敢なレースが売りの藤井が着実にパワーアップしS級点にも手が届くまでに成長した。「今期の点数はまだ足りてない。けど、S級点のことは考えてません。目の前の一戦で、しっかり自分のレースをやるだけ」キッパリ言い切った藤井が初日からパワー全開。隅直幸―大瀬戸潤一郎でラインを形成。山元大夢が力勝負