【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「GEARS OF WAR: E-DAY」のPVが公開された。発売日は10月6日。「Xbox Games Showcase 2026」の終盤に本作の各要素が紹介された。 「GEARS OF WAR: E-DAY」はTPSシリーズ「GEARS OF WAR」の最新作で、これまでの"前"の物語を描く。「カロナ」という街で退役軍人となったマー