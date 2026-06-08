＜SATANIC CARNIVAL 2026＞のラストを締め括るのはSiM。＜SATANIC CARNIVAL＞のトリを務めるのは9年ぶりとのことだが、当然のことながらこの9年でSiMを取り巻く環境はガラリと変わった。コロナ禍に直面して苦境に立たされたロックシーンを背負い「俺達を閉じ込めた看守自身に鍵を開けさせて、そいつらが見ている前を胸張って歩いて出ていく。それが自由だ」という言葉のもとに“自分達の居場所は自分達で守る”という姿勢を貫いた