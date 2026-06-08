宇宙飛行士の野口聡一さんがフジテレビ系連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、北村匠海主演）の第１０話に出演することが８日、同局から発表された。野口さんはＩＳＳ（国際宇宙ステーション）で２０２０年１１月に同ドラマの原案となった福井県の水産高校の生徒たちが開発したサバ缶を最初に食べた人物だ。その経歴から同ドラマの制作発表にもサプライズ登場。今回、ドラマ本作にも初出演する。演じるキャラク