【ナイロビ共同】南アフリカで移民排除の動きが激化している。欧州メディアなどによると、アフリカ諸国からの不法移民が職を奪っていると主張する一部市民が排斥運動を展開。死者が出たり一部の国が自国民退避を支援したりしており、ラマポーザ大統領は7日の演説で融和を訴えた。南アでは4月以降、反移民デモが相次いだ。一部団体は不法移民に6月末までの出国を要求し、合法的な移民にも排除の矛先を向けている。失業率が3割を