「SixTONES」のジェシー（29）が7日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演。俳優の賀来賢人（36）の連絡先を入手した方法を明かした。ジェシーは賀来と過去に映画で2度の共演経験があり、プライベートでも連絡を取り合う仲。番組冒頭でその親密さが話題になると、高地優吾が「どのくらいの期間でLINE聞かれました?ちなみに」と連絡先を聞かれたタイミングを尋ねた。賀来は少し考えた後に「早かっ