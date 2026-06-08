ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（３１）が７日、東京・東京グローブ座で、主演舞台「惰性クラブ」（８〜２８日）の公開稽古を、とろサーモン・村田秀亮（４６）らと行った。川島は、昨年のこの日が体調不良による活動休止から復帰となったライブを行った公演日だったことを回想し、「本当に良い仲間に恵まれている」としみじみ。メジャーデビュー４年目を迎えた中、自らの立ち位置も見つめ直しながら、グループの関係性も